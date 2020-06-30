بالفيديو..تلاوة تلامس القلوب لإمام الحرم المكي ياسر الدوسري فجر اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): لامست تلاوة إمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري، الذي تولى إمامة صلاة فجر اليوم الثلاثاء، القلوب. لامست تلاوة إمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري، الذي تولى إمامة صلاة فجر اليوم الثلاثاء، القلوب. وتصدر وسم الشيخ ياسر الدوسري بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ،بتداول مقطع تلاوته لآيات من سورة الزمر، بقول الله تعالى: " قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " .

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