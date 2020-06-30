جوجل تقتل خاصية المجلد الآمن في تطبيقها Files قبل إصدارها

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قبل نحو أسبوعين من الآن، عرضنا عليكم بأن جوجل تختبر خاصية المجلد الآمن في تطبيقها Files “الملفات” على أندرويد، التي تُتيح نقل الملفات إلى مجلد آمن محمي بكلمة أو رمز مرور، بحيث سيتم تشفير الملفات وعدم مقدرة أي تطبيق من الوصول إليها، وعلى الرغم من أن الميزة لم يتم إطلاقها رسميًا للمستخدمين، إلّا أن مطورو XDA قد تمكنّول من تشغيلها.
الآن، وبعد أن رأينا الميزة، ظهرت رسالة تحذيرية في واجهة تطبيق Files تفيد بأن خاصية المجلد الآمن لم يتم إصدارها ولم تعد مدعومة، وظهر هذا التحذير كإعلان في أعلى واجهة التطبيق وعند الوصول للمجلد الآمن.
من جانبه وأخيرًا، قد يكون أحد التفسيرات المحتملة للتحذير من تعطيل ميزة لم يتم إصدارها مع الاختبار الداخلي لجوجل..، أن الشركة تختبر ميزات البرامج والتغييرات داخليًا في ممارسة تسمى “التطبيق التجريبي”، ومن المحتمل أن موظفي جوجل كانوا يستخدمون ميزة المجلد الآمن بأنفسهم، لذلك، قد يكون التحذير لهم.
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