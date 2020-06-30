«تقويم التعليم» تحدد موعد اختبارات الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

قال مدير الإدارة العامة للقياس والاختبارات بهيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور عبد الله السعدوي، إنَّ اختبار الفوج الأول من المتقدمين للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، في شهر نوفمبر.

وأضاف «السعدوي» بمداخلة لـ «الإخبارية»، أنَّ الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هي أحد مقومات لائحة الوظائف التعليمية، والتي تسعى إلى تمهين وظيفة المعلم وتعزيز كفاءة الأداء وتوفير بيئة تعليمية تنافسية، وتأتي ضمن منظومة التحول الوطني التي تعطي التعليم أهمية قصوى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أنَّ المعلم يُعد ركيزةً أساسية لإحداث التغيير الفعلي في جميع القطاعات؛ لذلك فالرخصة المهنية وثيقة رئيسية تصدرها الهيئة، ليكون حاملها مؤهلًا لمزوالة مهنة التعليم وتجدد كل خمس سنوات.

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واستكمل «السعدوي»، أن الرخصة المهنية ستؤدي إلى رفع أداء المعلمين بتحقيق المعايير المهنية وقياس تلك المعايير عبر مجموعة اختبارات، وتحفيز التطوير المهني والإبداع، وتبادل الخبرات، والترقي عبر مسارات مهنية محددة، وهي إتاحة فرص لترقي المعلم من «معلم ممارس» إلى «معلم متقدم» إلى «معلم خبير».

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