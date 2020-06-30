أمير الحدود الشمالية يُثمن جهود رجال الأمن والصحة في مواجهة فيروس كورونا

استقبل الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في الجلسة المسائية، والتي تناول خلالها الموضوعات التي تهم المنطقة.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بأداء رجال الأمن وجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، مبينًا أنَّ مثابرتهم وتعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

Advertisements

ونوَّه الأمير بأن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يأتي حرصًا من القيادة الحكيمة على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

اقرأ أيضًا:

أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين إلكترونيًا