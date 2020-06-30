أخبار السعودية في 24 ساعة.. «الجوازات» تكشف شروط إصدار التأشيرة للمقيم.. و«الصحة» تعلن خريطة التعافي الجديدة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الاثنين، حيث كشفت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز المعلومات حول العلاوة والتسكين ومكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، فيما أوضحت منصة «أبشر» شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا، وإلى التفاصيل:

الأمير خالد بن سلمان: القيادة تشكر «براين هوك» على إرسال منظوماتٍ دفاعية

أعرب نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عن سعادته بلقاء المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، مشيرًا إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في حفظ الأمن والسلم والعمل جنبًا إلى جنب لإرسائه في المنطقة والعالم.

مديرية الجوازات: سريان هوية مقيم شرط لإصدار التأشيرة

أكدت المديرية العامة للجوازات اشتراط سريان هوية مقيم للتمكن من إصدار التأشيرة، وذلك ردًا على تساؤل ورد فيه «انتهت إقامتي وما قدرت أجددها نظرًا لأزمة كورونا وأردت أن أسفر أولادي إلى المغرب ولازم أجدد ولا يمكنني سداد رسوم المرافقين هل فيه إمكانية أن أسفرهم بدون أن ادفع الرسوم»، وردت الجوازات قائلة: «التعليمات تشترط سريان هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة».

الموارد البشرية توضح العلاوة والتسكين والمكافأة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز المعلومات حول العلاوة والتسكين ومكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، موضحة أن العلاوة السنوية تبدأ من 300 ريال، وتصل إلى 640 ريال؛ حيث تمّت زيادة الحدّ الأعلى مقارنة بسلم رواتب الوظائف التعليمية السابقة.

بالفيديو.. الموارد البشرية: ترقيات بدون شغور وظائف تعليمية.. وأخرى استثنائية مشروطة

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن بتال، أن شغور الوظيفة المراد الترقية إليها ليس شرطًا للترقية بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة مشددًا على ضرورة تحقيق الشروط المحددة واجتياز الرخصة؛ ليترقى المعلم بنفس الرقم الوظيفي.

عبر «أبشر».. 6 شروط لتجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا

أوضحت منصة «أبشر» عبر «تويتر» الشروط اللازمة لتجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر الحساب الخاص بها.

وزارة الصحة: نسبة الأطفال في حالات كورونا الجديدة 10%.. والإناث 34%

سجلت وزارة الصحة 3943 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 34% من الحالات للإناث، و66% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.

أرقام رسمية ترصد خريطة التعافي الجديدة: الرياض وجدة والدمام في المقدمة

كشفت وزارة الصحة، خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا والتي سجلت 2363 حالة؛ حيث تصدَّرت الرياض أعلى نسب الشفاء بـ387 حالة، تلتها جدة بـ241 حالة، ثم الدمام بـ239 حالة.

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وزير النقل يدشن جدول الـ 350 رحلة أسبوعيًا لـ«الخطوط الحديدية»

دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، جدول الرحلات الجديد لـ«الخطوط الحديدية» خلال زيارته لمحطة قطارات الركاب بالرياض.

رئيس هيئة تقويم التعليم: التحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني خيار استراتيجي للاختبارات

استعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، خلال ندوة دولية افتراضية بعنوان «اتخاذ قرارات عالية المخاطر بشأن تقدم الطلاب وتطورهم في زمن كورونا»، تجربة المملكة في إجراء اختبارات القبول للجامعات، والاستفادة من التقدم التقني وتطبيقات التحول الرقمي لتنفيذ هذه الاختبارات إلكترونيًا سواء، للطلبة في منازلهم (نحو ٧٥% من الطلبة) أو في مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة (٢٥ % من المتقدمين)، وحرصها على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مع درجة عالية من الصدق والثبات.

المركز الوطني للطب البديل والتكميلي: 5 شروط لتراخيص مزاولة المهنة

كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي المتطلبات العامة شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، والتي تتضمن خبرة لا تقل عن سنة لغير السعوديين ما عدا خريجي الجامعات السعودية، وشهادة تطعيم ضد الالتهاب الكبدي الوبائي «ب»، بالإضافة إلى تقرير طبي معتمد بخلوه من الأمراض المعدية.

ضبط مواطن ارتكب 19 عملية سطو مسلح على محلات تجارية بجدة

أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها بشرطة محافظة جدة عن إلقاء القبض على شخص ارتكب 19 عملية سطو مسلح على محلات تجارية بمحافظة جدة.

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية وسماء غائمة على 4 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية لليوم الثلاثاء؛ لافتة إلى سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق ورياح مثيرة للأتربة وغبار على أجزاء من شمالي ووسط المملكة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

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