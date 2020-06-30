وزارة المالية: مزايا وحوافز للمعلمين في لائحة الوظائف الجديدة

قالت وزارة المالية إن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة هي مرحلة جديدة في طريق تمهين وظيفة المعلم، والارتقاء بمهارته، والحفاظ على مكانته ورسالته الخالدة.

أشارت الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر » إن اللائحة سعت إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، بالإضافة لحوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

وإلى ذلك أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن بتال، أن شغور الوظيفة المراد الترقية إليها ليس شرطًا للترقية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة مشددًا على ضرورة تحقيق الشروط المحددة واجتياز الرخصة؛ كي يترقى المعلم بنفس الرقم الوظيفي.

وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 يوليو 2020م؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقًا) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10/11/1441هـ.

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