السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 إلى 8973.

// انتهى //

07:24ت م

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برلين 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في ألمانيا ارتفع بواقع 498 حالة إلى 194259.وأضاف المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 إلى 8973.// انتهى //07:24ت م0013

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