

سيئول 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بذلك يرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و800 حالة.

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عند 282 وفاة.

// انتهى //

07:15ت م

0012



سيئول 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى.وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بذلك يرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و800 حالة.ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عند 282 وفاة.// انتهى //07:15ت م0012

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.