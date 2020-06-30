السعودية اليوم / الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في العاصمة بكين.

وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 .

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو.

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07:04ت م

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شنغهاي 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) اليوم فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في العاصمة بكين.وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 .وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى 29 يونيو.// انتهى //07:04ت م0010

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