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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: 4 مناطق معرضة للأمطار..وأبها أقل حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة معتدلة تميل للحرارة، اليوم الثلاثاء.
وأوضح الحصيني أن المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم 34 درجة، وأقل حرارة في أبها 18 درجة.
كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير، وجازان، قد تمتد إلى الباحة وجنوب الطائف.
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