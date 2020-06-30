شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الإطاحة بـ 4 بنجلاديشيين تخصصوا في تهريب الأموال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نجحت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، في الإطاحة بـ 4 وافدين من الجنسية البنجلاديشية تخصصوا في جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتهريبها إلى خارج المملكة.
واتخذ الوافدون الأربعة شقة سكنية بحي الديرة، وكرا لاستقبال الأموال وتخزينها وتهريبها بنسبة مالية متفق عليها.
كمت عثر بحوزة المتهمين على 209 آلاف ريال، وأوراق إيرادات المبالغ المستلمة من الأشخاص.
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