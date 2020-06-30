شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار السلع بعد رفع القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الخبير الاقتصادي صالح السلطان، أنه من المتوقع أن يلجأ البائعين إلى رفع أسعار السلع في الفترة المقبلة، وذلك تزامنًا مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
وقال السلطان خلال لقاءه ببرنامج " يا هلا " ،إن تطبيق القيمة المضافة له أثران على السلع، أحدهما برفع أسعارها والآخر بخفضه، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون وفقا للتكلفة التي سيتحملها التاجر مع استمرار الإجراءات الحالية.
وأشار إلى أن البائع سيحاول مواجهة هذا الارتفاع بخفض نسبة الربح كنوع من المرونة لاستمرار دفع المستهلك للإقبال على السلع.
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