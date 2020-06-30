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شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بشركة " لاند مارك العربية " لمخالفتها نظام الغش التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهرت وزارة التجارة بفرع شركة " لاند مارك العربية " المختصة في تجارة الأثاث والملابس الجاهزة والعطور بمدينة نجران.
وجاء ذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة والمدير التنفيذي -هندي الجنسية- بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بعرض سلع غير مشمولة في القائمة المعتمدة للتخفيض وعدم إبراز الموافقة على العروض بموقع بارز في المحل.
وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بنجران، فرض غرامة مالية على المنشأة والمخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقتهم.
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