شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع :58% غير مؤيد لقرار عودة الحياة الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أجرت " صدى " استطلاع رأي عن قرار عودة الحياة الطبيعية مع استمرار جائحة " أجرت " صدى " استطلاع رأي عن قرار عودة الحياة الطبيعية مع استمرار جائحة " كورونا ". وجاء في الاستطلاع 58% غير مؤيد لقرار عودة الحياة الطبيعية في حين 42% مؤيد للقرار، وهم 32 شخص.

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