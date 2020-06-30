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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أبرز الأحداث الفلكية في يوليو 2020 من بينها خسوف قمري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز عن تقويم يضم أبرز الأحداث الفلكية لشهر يوليو 2020م.
وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، أن من بين هذه الأحداث وقوع الأرض في الأوج وهي أبعد نقطة في مدار الأرض حول الشمس.
وشمل التقويم خسوفاً قمرياً من نوع شبه الظل غير مشاهد في المملكة وهو الثالث من أربعة خسوفات من نفس النوع في هذا العام، عندما يمر القمر في منطقة شبه ظل الأرض ويبدو داكناً أكثر من المعتاد وهذا النوع من الخسوف يمكن ملاحظته بصعوبة. ويمكن رصده في كل من الأمريكيتين وإفريقيا وجنوب غرب أوروبا.
وإليكم التقويم
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