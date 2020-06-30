شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أبرز الأحداث الفلكية في يوليو 2020 من بينها خسوف قمري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز عن تقويم يضم أبرز الأحداث الفلكية لشهر يوليو 2020م.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، أن من بين هذه الأحداث وقوع الأرض في الأوج وهي أبعد نقطة في مدار الأرض حول الشمس.

Advertisements

وشمل التقويم خسوفاً قمرياً من نوع شبه الظل غير مشاهد في المملكة وهو الثالث من أربعة خسوفات من نفس النوع في هذا العام، عندما يمر القمر في منطقة شبه ظل الأرض ويبدو داكناً أكثر من المعتاد وهذا النوع من الخسوف يمكن ملاحظته بصعوبة. ويمكن رصده في كل من الأمريكيتين وإفريقيا وجنوب غرب أوروبا.

وإليكم التقويم