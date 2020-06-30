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شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الصاروخ الإيراني «قيام» الذي أطلقه الحوثيون نحو الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف هاني الصفيان مراسل قناة العربية من اليمن عن صورة الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن تجاه الرياض قبل أسبوع.
وعلق "صفيان" عبر "تويتر" على الصورة قائلا: ""قيام" الصاروخ البالستي الإيراني ، الذي أطلقه الحوثيون نحو الرياض قبل 8 أيام ، ودمر من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي".
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