شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الصاروخ الإيراني «قيام» الذي أطلقه الحوثيون نحو الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف هاني الصفيان مراسل قناة العربية من اليمن عن صورة الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن تجاه الرياض قبل أسبوع.

وعلق "صفيان" عبر "تويتر" على الصورة قائلا: ""قيام" الصاروخ البالستي الإيراني ، الذي أطلقه الحوثيون نحو الرياض قبل 8 أيام ، ودمر من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي".