شكرا لمتابعة خبر عن قائد مركبة يحاول الانتحار بالقيادة عكس طريق «المستوي» في شقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجح مرور شقراء في إيقاف قائد شاحنة بالقوة الجبرية، على خلفية قيام قائدها بعكس طريق المستوي.

وأسفر عن تصرف القائد اصطدامه بعدد من الصبات وبإحدى الشاحنات معرضاً نفسه والآخرين للخطر.

وتم القبض على قائد الشاحنة والذي اتضح أنه وافد آسيوي يبلغ من العمر ٢٥ عاماً، كما تبين أنه كان يحاول الانتحار بسبب مشاكل يدعي أنها حصلت له هنا وفي بلده، وفقًا لما نقلته "سبق".

وقامت إدارة مرور شقراء بإحالة الوافد لمستشفى شقراء لعمل الفحوصات اللازمة له والتأكد من حالته الصحية، ثم أحالته لشرطة شقراء .