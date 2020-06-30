شكرا لمتابعة خبر عن إلزام جميع العاملين في «الترفيه» بالتسجيل في «موعد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ألزمت الهيئة العامة للترفيه، جميع الموظفين العاملين في الفعاليات الترفيهية، بالتسجيل في تطبيق "موعد". ألزمت الهيئة العامة للترفيه، جميع الموظفين العاملين في الفعاليات الترفيهية، بالتسجيل في تطبيق "موعد". ويأتي ذلك لعمل التقييم الذاتي اليومي والتسجيل في جميع التطبيقات الصادرة من وزارة الصحة المتعلقة بجائحة كورونا.

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