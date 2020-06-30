شاهد.. أول صورة يتم التقاطها للملك عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر "تاريخ آل سعود"، أول صورة يتم التقاطها للمؤسس الملك عبدالعزيز "رحمه الله". نشر "تاريخ آل سعود"، أول صورة يتم التقاطها للمؤسس الملك عبدالعزيز "رحمه الله". وذكر الحساب، أن الصورة تم التقطاها في الكويت عام 1328هـ/1910م، وعمره حينها 34عام.

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