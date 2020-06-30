أبرز مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحقق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، عددًا من المزايا لكافة عناصر العملية التعليمية. تحقق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، عددًا من المزايا لكافة عناصر العملية التعليمية. وتضمن مزايا اللائحة الجديدة : • الحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات في اللائحة السابقة. • التركيز على معايير التنافسية والتميز. • تسكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد على الراتب إلمساوي الراتب الأساسي أو أعلى منة وضمان عدم تقص صافي الراتب للجميع. • عدم اشتراط وجود وظائف شاغرة عند ترقية شاغلي الوظائف التعليمية من رتبة إلى رتبة أعلى إذ تكون بالرقم الوظيفي نفسه. Advertisements • إضافة حوافز ومميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس. • تمكن اللائحة من خدم أكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خلال السنتين المقبلتين. • تحقيق مبدأ المساواة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز. • تطبيق معايير الجودة على أداء شاغلي الوظائف التعليمية. • تسهم اللائحة الجديدة في جعل القيادة المدرسية مبنية على أصول ومعايير مهنية. • تشجيع شاغلي الوظائف التعليمية على خوض التدريبات والبرامج المهارية التعليمية الزيادة خبراتهم والارتقاء بأدائهم التعليمي والمهني.

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