شكرا لمتابعة خبر عن شاب اعتزل الناس لخدمة والديه المصابين بكورونا حتى تحسنّا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حكى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، قصة رجل أُصيب والديه بفيروس حكى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، قصة رجل أُصيب والديه بفيروس كورونا فعمل على خدمتهما. وقال النمر: " باقة ورد لرجلٍ أعرفه أصيب والداه بكورونا، حرارة وكحة وتعب وقلة نوم وقلة أكل .. إلخ، فأعتزل الأهل والأصحاب وقام عليهما ورعاهما بـ(نفسه) ولم يتركهما للخدم ونفذ توصيات الأطباء بحذافيرها، ثلاثة أيام لايذوق فيها النوم إلا لِمَاماً حتى بشرني اليوم بتحسنهما " .

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