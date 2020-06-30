شكرا لمتابعة خبر عن تركي الفيصل يكشف سبب صفع الملك فيصل لأحد العاملين بالقصر في نكسة 67 (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الأمير تركي الفيصل عن كواليس نكسة 67 في مصر وحرب 73، موضحًا أنه كان في سويسرا خلال النكسة عام 1967.

وأضاف في حوار مطول في برنامج "الصندوق الأسود"، إنه استقل أخر طائرة قادمة من أوروبا إلى الشرق الأويط مع بدء الحرب.

ولفت إلى أنه مع عودته إلى الرياض، يتذكر أن الملك فيصل أمر وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالتواصل مع نظيره المصري وإبلاغه استعداد المملكة لوضع كافة إمكانياتها لمستاندة مصر.

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وكشف عن واقعة صفع الملك فيصل لأحد العاملين في القصر عندما قال له : "أبشرك.. أنهزم عبدالناصر" حيث نهره.

وقال إنه بعد النكسة اجتمع الملك فيصل مع الرؤساء العرب وأكد على أهمية الاتحاد ودعم الدول المحتلة من قبل إسرائيل.