شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" توضح الأنشطة التجارية الملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عن الأنشطة التجارية المـُلزمة بتوفير الدفع الإلكتروني، داعيًا إلى تبليغ وزارة التجارة إذا لم تجدها لديهم.
والأنشطة هي: " المشاغل وصالونات التجميل النسائية، ورش السيارات ( ويدخل ضمنها البنشر وقطع الغيار والتنجيد والسمكرة والتكييف والمغاسل )، محطات الوقود، مغاسل الملابس، الحلاقين، التموينات " .
ويتم الإبلاغ عبر الاتصال على 1900، أو تطبيق بلاغ تجاري.
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