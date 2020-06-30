شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" توضح الأنشطة التجارية الملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عن الأنشطة التجارية المـُلزمة بتوفير الدفع الإلكتروني، داعيًا إلى تبليغ وزارة التجارة إذا لم تجدها لديهم.

والأنشطة هي: " المشاغل وصالونات التجميل النسائية، ورش السيارات ( ويدخل ضمنها البنشر وقطع الغيار والتنجيد والسمكرة والتكييف والمغاسل )، محطات الوقود، مغاسل الملابس، الحلاقين، التموينات " .

ويتم الإبلاغ عبر الاتصال على 1900، أو تطبيق بلاغ تجاري.