شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تغطية الصحافة لحادثة اقتحام جهيمان للحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدَّث الصحفي خالد الحسين، عن الصحافة الميدانية قبل عام 1400 هـ، وخاصة تغطية حادثة اقتحام جهيمان للحرم المكي.

وأوضح خلال برنامج "الراصد"، أن حادثة سقوط الطائرة الخطوط السعودية التي سقطت في شوال عام 1400، مشيرًا إلى أنه كان ينتقل إلى أماكن سكن الضحايا لإجراء لقاءات مع أقاربهم، ومنهم أسرة الكابتن محمد الخويطري وانفردنا في هذه الفترة بنشر لقاءات مع أسر الضحايا.

وأشار إلى أن حادث اقتحام جهيمان للحرم المكي، موضحًا أن الصورة لم تبدأ إلا قُرب مغرب هذا اليوم، وانتقل إلى موقع الحادث ومعه المصور، وتمكن من إجراء العديد من اللقاءات مع شخصيات بارزة، وتابع الحادث حتى تطهير الحرم بفضل الله.

وأكد أنه كان يأخذ الأخبار من قادة الجيش الموجودين منذ الأسبوع الثاني للحادثة، إذ كانت الأخبار في الأسبوع الأول شحيحة.