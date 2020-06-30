الترفيه تمنع ألعاب الـ VR والخوذات وألعاب الـ 3D

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن منع ألعاب الـ VR، والخوذات وألعاب الـ 3D في مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن منع ألعاب الـ VR، والخوذات وألعاب الـ 3D في مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. وأكدت الهيئة، أن الإجراء يأتي لارتفاع احتمال نقل عدوى فيروس كورونا في هذه الألعاب .

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