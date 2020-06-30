شكرا لمتابعة خبر عن الخطوات والمستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت شركة المياه الوطنية، المستندات المطلوبة وتفاصيل نقل ملكية عداد المياه باسم المالك الجديد؛ في حالة شراء منزل جديد.

وجاء ذلك ردًا على سؤال عبر الحساب الرسمي على " تويتر " تضمن :" اشتريت منزلظصا كيف أعرف رقم الحساب وانقل العداد بأسمي ".

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ورد الحساب قائلا : لتقطيم طلب تعديل بيانات ملكية العقار من خلال زيارتنا في الفرع الإلكتروني، حيث أن مستندات المطلوب لنقل ملكية عداد المياه:الهوية الوطنية بالنسبة للمواطن السعودي، هوية مقيم في حالة كان المتقدم بالطلب مقيم أجنبي أو مواطن خليجي، السجل التجاري في حالة المؤسسات الخاصة أو الشركات الخاصة، ترخيص هيئة الاستثمار في حالة كان المتقدم بالطلب مستثمر أجنبي.

– أشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه في حال رهن العقار لإحدى الجهات التمويلية يتم إرفاق تفويض من صاحب العقار للمستفيد من الخدمة يتضمن مراجعة شركة المياه الوطنية أو مقدم خدمة المياه.

وأضافت : كما يتطلب صورة من صك الملكية، وتقديم صورة من حصر الوراثة وشهادة الوفاة وهوية الوكيل الشرعي في حال كان العقال لأكثر من وريث، وصورة من هويات جميع ملاك العقار الموجودين بالصك. .