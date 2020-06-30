شكرا لمتابعة خبر عن مجهول يعبث في ساهر ويحرقه على طريق الفطيحة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهد طريق الفطيحة الرابط بين منطقتي جازان وعسير، قيام مجهول بالعبث في جهاز رصد السرعة ساهر.

وأقدم المجهول، على حريق الجهاز، مستغلًا قلة الحركة المرورية، وفقًا لـ "المواطن".

وطالب المواطنون، بالقبض على الجاني وتطبيق العقوبة المقررة عليه.