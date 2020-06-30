اخبار السعوديه

مجهول يعبث في ساهر ويحرقه على طريق الفطيحة بعسير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مجهول يعبث في ساهر ويحرقه على طريق الفطيحة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهد طريق الفطيحة الرابط بين منطقتي جازان وعسير، قيام مجهول بالعبث في جهاز رصد السرعة ساهر.

وأقدم المجهول، على حريق الجهاز، مستغلًا قلة الحركة المرورية، وفقًا لـ "المواطن".

وطالب المواطنون، بالقبض على الجاني وتطبيق العقوبة المقررة عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهول يعبث في ساهر ويحرقه على طريق الفطيحة بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا