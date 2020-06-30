شكرا لمتابعة خبر عن مجهول يعبث في ساهر ويحرقه على طريق الفطيحة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):شهد طريق الفطيحة الرابط بين منطقتي جازان وعسير، قيام مجهول بالعبث في جهاز رصد السرعة ساهر.
وأقدم المجهول، على حريق الجهاز، مستغلًا قلة الحركة المرورية، وفقًا لـ "المواطن".
وطالب المواطنون، بالقبض على الجاني وتطبيق العقوبة المقررة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهول يعبث في ساهر ويحرقه على طريق الفطيحة بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.