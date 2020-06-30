شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من استهلاك مياه "السمو اكوا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق، ناصحة بعد استهلاك المنتخ والتخلص منه.

وأشارت إلى أن مادة البرومايد، هي مادة توجد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحول مادة البرومايد إلى البرومات، التي أثبتت الدراسات أن لها آثارًا سلبية على الصحة ولذا وضعت الجهات الرقابية في العالم حدودًا لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.