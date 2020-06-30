شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تسجيل صوتي للمعتقل خالد الدوسري يؤكد " الخارجية تعطيني أموال " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشر برنامج "ياهلا"، مساء اليوم، تسجيلًا صوتيًا للمعتقل خالد الدوسري عبارة عن مكالمة هاتفية بينه وبين عمه تركي الدوسري، أُجريت قبل نحو أسبوع.

واتصل تركي الدوسري، على خالد الذي كان يجيب على أسئلة عمه فقط دون فتح حوار، كما سأله عن موعد عودته إلى المملكة، فيما سأله عمه عن رقم هاتفه الذي أعطاه له من قبل.

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وأجاب الدوسري، بأنه يتذكر رقم الهاتف وذكره بالكامل، وأكد له أنه معه أموال، تأتيه من وزارة خارجية المملكة.

من جانبه، كشف محامي خالد الدوسري، أنه بعد القبض على خالد الدوسري بـ14 يوما صدر تقرير طبي أنه لا يصلح للمحاكمة لأنه مُصاب بمرض "الفصام"، وهذا التقرير لم يُعرض حتى الآن، إذ تعرّض "الدوسري" إلى هذا المرض قبل الواقعة بـ 9 أشهر.