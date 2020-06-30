، بالرياض وجدة والخُبر.. استئناف تقديم طلبات تأشيرة بريطانيا في السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - دائرة الهجرة نصحت المسافرين بالتقيُّد بالإجراءات التي وُضعت للحد من كورونا

أعلنت دائرة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة أمس الاثنين استئنافًا مرحليًّا لتقديم خدماتها في مراكز تقديم طلبات التأشيرة البريطانية في المملكة العربية السعودية بدءًا من الأسبوع الجاري في الرياض وجدة والخبر.

وتفصيلاً، ذكرت دائرة الهجرة البريطانية أنه يلزم المتقدمين للتأشيرة الحصول على موعد حجز مسبق لتقديم طلباتهم وبياناتهم الحيوية.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي لن يتم تقديم عدد من الخدمات، منها تأشيرة الأولوية الفائقة، وتأشيرة الأولوية (تأشيرات الزيارة)، وتأشيرة الأولوية للإقامة.

ونصحت المسافرين بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند السفر إلى المملكة المتحدة نظرًا للعديد من الإجراءات والتدابير الجديدة التي تم وضعها عند دخول المملكة المتحدة بسبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا كوفيد-19.