محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.

"الخليج 365" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته. "القرني" مديرًا للدعاوى بمحكمة استئناف الشرقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-30 صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.

"الخليج 365" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته. Advertisements 30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 12:09 AM صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتعيين سعد بن عبدالله بن عوض آل صيفي القرني رئيسًا لإدارة الدعاوى والأحكام بمحكمة الاستئناف.

"الخليج 365" تهنئ "القرني"، وتتمنى له التوفيق في مهمته. ، "القرني" مديرًا للدعاوى بمحكمة استئناف الشرقية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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