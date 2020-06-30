، سيارات طائرة ومركبات ذاتية القيادة.. السعودية تستثمر في مستقبل النقل ،

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تستمر المملكة العربية السعودية في جلب مستقبل النقل إلى البلاد باستمرار الاستثمار في هذا المجال، لتكون بين قادة دول العالم في مجال النقل، وكجزء من تنويع مصادر الدخل غير النفطية.
ووفقاً لتقرير "ameinfo" فإنه رغم تعطل المشاريع عالمياً بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن المملكة ستمضي قدماً في إطلاق عدة مشاريع في مجال النقل فيها بمجرد انتهاء هذه الأزمة العالمية.
سيارات الأجرة الطائرة
في شهر فبراير من العام الحالي، أعلنت شركة جميل لإدارة الاستثمار (JIMCO)، الذراع الاستثمارية لشركة عبد اللطيف جميل، عن مشاركتها في الجولة الثالثة من تمويل شركة جوبي التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي جمعت 590 مليون دولار إضافية في رأس المال، وجوبي للطيران هي شركة أمريكية تعمل على تطوير وتسويق طائرات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية بالكامل (eVTOL).
سكة حديد الخليج
كما تتعاون المملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء نظام سكة حديد موحد يربط غالبية منطقة الخليج، والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 240 مليار دولار، وسيمتد خط السكة الحديد الخليجي على امتداد 2117 كلم، وبمجرد أن يبدأ تشغيله، يتوقع أن يوفر 80 ألف وظيفة.
هايبرلوب
لدى المملكة العربية السعودية أيضاً طموحات وخطط في تطوير نظام النقل الحديث هايبرلوب الخاص بها، بالتعاون مع ( Virgin Hyperloop One)، واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال.
وتزيد سرعة تقنية هايبرلوب بـ10 أضعاف سكك الحديد الحالية، حيث يمكنها نقل المسافرين من الرياض إلى جدة خلال 76 دقيقة، مقارنة بأكثر من 10 ساعات حالياً.
سيارات القيادة الذاتية
تهتم السعودية بشكل كبير بمفهوم المركبات ذاتية القيادة، وأظهرت دراسة أجرتها شركة (YouGov) مؤخراً أن 61٪ من سكان المملكة متحمسون تجاه السيارات التي لا يقودها سائق.
وفي أواخر العام الماضي، قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حافلات ذاتية القيادة في حرمها الجامعي.
سيارات طائرة ومركبات ذاتية القيادة.. السعودية تستثمر في مستقبل النقلخالد علي الخليج 365 2020-06-29
تستمر المملكة العربية السعودية في جلب مستقبل النقل إلى البلاد باستمرار الاستثمار في هذا المجال، لتكون بين قادة دول العالم في مجال النقل، وكجزء من تنويع مصادر الدخل غير النفطية.
ووفقاً لتقرير "ameinfo" فإنه رغم تعطل المشاريع عالمياً بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن المملكة ستمضي قدماً في إطلاق عدة مشاريع في مجال النقل فيها بمجرد انتهاء هذه الأزمة العالمية.
سيارات الأجرة الطائرة
في شهر فبراير من العام الحالي، أعلنت شركة جميل لإدارة الاستثمار (JIMCO)، الذراع الاستثمارية لشركة عبد اللطيف جميل، عن مشاركتها في الجولة الثالثة من تمويل شركة جوبي التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي جمعت 590 مليون دولار إضافية في رأس المال، وجوبي للطيران هي شركة أمريكية تعمل على تطوير وتسويق طائرات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية بالكامل (eVTOL).
سكة حديد الخليج
كما تتعاون المملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء نظام سكة حديد موحد يربط غالبية منطقة الخليج، والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 240 مليار دولار، وسيمتد خط السكة الحديد الخليجي على امتداد 2117 كلم، وبمجرد أن يبدأ تشغيله، يتوقع أن يوفر 80 ألف وظيفة.
هايبرلوب
لدى المملكة العربية السعودية أيضاً طموحات وخطط في تطوير نظام النقل الحديث هايبرلوب الخاص بها، بالتعاون مع ( Virgin Hyperloop One)، واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال.
وتزيد سرعة تقنية هايبرلوب بـ10 أضعاف سكك الحديد الحالية، حيث يمكنها نقل المسافرين من الرياض إلى جدة خلال 76 دقيقة، مقارنة بأكثر من 10 ساعات حالياً.
سيارات القيادة الذاتية
تهتم السعودية بشكل كبير بمفهوم المركبات ذاتية القيادة، وأظهرت دراسة أجرتها شركة (YouGov) مؤخراً أن 61٪ من سكان المملكة متحمسون تجاه السيارات التي لا يقودها سائق.
وفي أواخر العام الماضي، قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حافلات ذاتية القيادة في حرمها الجامعي.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:59 PM
لتكون بين قادة دول العالم في المجال وتنويعاً لمصادر الدخل
تستمر المملكة العربية السعودية في جلب مستقبل النقل إلى البلاد باستمرار الاستثمار في هذا المجال، لتكون بين قادة دول العالم في مجال النقل، وكجزء من تنويع مصادر الدخل غير النفطية.
ووفقاً لتقرير "ameinfo" فإنه رغم تعطل المشاريع عالمياً بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن المملكة ستمضي قدماً في إطلاق عدة مشاريع في مجال النقل فيها بمجرد انتهاء هذه الأزمة العالمية.
سيارات الأجرة الطائرة
في شهر فبراير من العام الحالي، أعلنت شركة جميل لإدارة الاستثمار (JIMCO)، الذراع الاستثمارية لشركة عبد اللطيف جميل، عن مشاركتها في الجولة الثالثة من تمويل شركة جوبي التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي جمعت 590 مليون دولار إضافية في رأس المال، وجوبي للطيران هي شركة أمريكية تعمل على تطوير وتسويق طائرات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية بالكامل (eVTOL).
سكة حديد الخليج
كما تتعاون المملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء نظام سكة حديد موحد يربط غالبية منطقة الخليج، والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 240 مليار دولار، وسيمتد خط السكة الحديد الخليجي على امتداد 2117 كلم، وبمجرد أن يبدأ تشغيله، يتوقع أن يوفر 80 ألف وظيفة.
هايبرلوب
لدى المملكة العربية السعودية أيضاً طموحات وخطط في تطوير نظام النقل الحديث هايبرلوب الخاص بها، بالتعاون مع ( Virgin Hyperloop One)، واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال.
وتزيد سرعة تقنية هايبرلوب بـ10 أضعاف سكك الحديد الحالية، حيث يمكنها نقل المسافرين من الرياض إلى جدة خلال 76 دقيقة، مقارنة بأكثر من 10 ساعات حالياً.
سيارات القيادة الذاتية
تهتم السعودية بشكل كبير بمفهوم المركبات ذاتية القيادة، وأظهرت دراسة أجرتها شركة (YouGov) مؤخراً أن 61٪ من سكان المملكة متحمسون تجاه السيارات التي لا يقودها سائق.
وفي أواخر العام الماضي، قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حافلات ذاتية القيادة في حرمها الجامعي.
، سيارات طائرة ومركبات ذاتية القيادة.. السعودية تستثمر في مستقبل النقل ،
المصدر : الخليج 365
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