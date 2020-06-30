شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : فيديو وفضيحة مدويه تهز تونس .. حفلة رقص جماعي وغناء فوق قبور الموتى بالمهدية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٩ صباحاً (الخليج 365)

فجّر قيام أهالي حفلاً في مقبرة تونسية، موجة غضب عارمة تنديدا بالواقعة التي أثارت صدمة الرأي العام في البلاد .

وتداول نشطاء فيديو يوثق إقامة حفلة جماعية في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية وتحديدا في مقام الولي الصالح سيدي جابر ببرج الرأس بالمهدية التونسية.

وظهر في الفيديو مجموعة من النساء والفتيات التونسيات، و هن يرقص ويُغنين داخل المقبرة وفوق قبور الموتى مباشرة، بينما جلس البعض منهن على القبور بدل الكراسي.

Advertisements

وأثارت الواقعة استياء النشطاء، معبرين عن صدمتهم مما وصفوها بالفضيحة.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة بتونس، أنها قررت فتح تحقيق قضائي بتهمة ”انتهاك حرمة المقابر“.

وتعهدت الشرطة العدلية بمحافظة المهدية بالبحث في الموضوع .