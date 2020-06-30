اجتماعي / فنون المدينة توقع اتفاقيات لدفع الحراك المجتمعي بالمدينة



المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

وقعت الجمعية العربية

وأوضح مدير الجمعية بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري أن الجمعية بعد توقيع عدد من الاتفاقيات تسعى لتنظيم فعاليات مجتمعية تساهم في الحد من تفشي فيروس

وأضاف أن أنشطة الجمعية المستدامة لدعم المواهب والمسؤولية المجتمعية هي واجب وطني.

// انتهى //

03:28ت م

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المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسوقعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة مع بداية العودة لأعمالها ونشاطاتها عدة اتفاقيات مع الفرق والجهات لدفع الحراك المجتمعي في المدينة المنورة.وأوضح مدير الجمعية بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري أن الجمعية بعد توقيع عدد من الاتفاقيات تسعى لتنظيم فعاليات مجتمعية تساهم في الحد من تفشي فيروس كورونا وتعبر عن المجهودات التي تبذلها الدولة حفظها الله مع باقي القطاعات.وأضاف أن أنشطة الجمعية المستدامة لدعم المواهب والمسؤولية المجتمعية هي واجب وطني.// انتهى //03:28ت م0299

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