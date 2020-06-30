السعودية اليوم / كينيا تسجل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيروبي 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

سجلت كينيا اليوم 120 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت مصادر صحية كينية أن عدد الوفيات بلغ 144 وفاة في حين تم تسجيل 2013 حالة شفاء من الفيروس.

// انتهى//

03:07ت م

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نيروبي 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسسجلت كينيا اليوم 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6190 حالة مؤكدة.وأضافت مصادر صحية كينية أن عدد الوفيات بلغ 144 وفاة في حين تم تسجيل 2013 حالة شفاء من الفيروس.// انتهى//03:07ت م0298

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