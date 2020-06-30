اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع



واشنطن 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م واس

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع عند الإغلاق تجاوز 1.2 % .

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 579.50 نقطة، أو 2.32 %، إلى 25595.05 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 44.19 نقطة، أو 1.47 %، ليغلق عند 3053.24 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 116.93 نقطة، أو 1.2 %، إلى 9874.15 نقطة.

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