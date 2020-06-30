السعودية اليوم / انطلاق أول رحلة بحرية بين الأردن ومصر منذ بدء الحظر بسبب فيروس كورونا المستجد



عمّان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

انطلقت مساء اليوم أول رحلة بحرية منتظمة بين ميناءي العقبة الأردني ونويبع المصري، منذ بدء الحظر بسبب

وحملت الرحلة التي تم تسييرها 355 مواطنا مصريا إيذانا باستئناف الرحلات البحرية عبر الخط البحري الدولي العقبة- نوبيع، ذهابا فقط.

وبحسب بيان صحفي، تم تجهيز الرحلة ووفق إجراءات احترازية والتزام قواعد التباعد أثناء عملية الصعود والنزول من الباخرة، إضافة إلى تعقيم الباخرة والأمتعة بإشراف فريق طبي.

// انتهى//

01:49ت م

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عمّان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسانطلقت مساء اليوم أول رحلة بحرية منتظمة بين ميناءي العقبة الأردني ونويبع المصري، منذ بدء الحظر بسبب فيروس كورونا المستجد وحملت الرحلة التي تم تسييرها 355 مواطنا مصريا إيذانا باستئناف الرحلات البحرية عبر الخط البحري الدولي العقبة- نوبيع، ذهابا فقط.وبحسب بيان صحفي، تم تجهيز الرحلة ووفق إجراءات احترازية والتزام قواعد التباعد أثناء عملية الصعود والنزول من الباخرة، إضافة إلى تعقيم الباخرة والأمتعة بإشراف فريق طبي.// انتهى//01:49ت م0294

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