السعودية اليوم / مصر تسجل 1566 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و83 حالة وفاة



القاهرة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس "

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بأن 412 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة شُفيت، و2872 حالة وفاة.

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القاهرة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واستجاوز إجمالي الإصابات بفيروس " كورونا " في مصر حاجز الـ 66 ألف حالة، بعد تسجيل 1566 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 83 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بأن 412 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة شُفيت، و2872 حالة وفاة.// انتهى //00:10ت م0281

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