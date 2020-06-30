

صامطة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

أكد المعهد الصناعي الثانوي بصامطة متابعته وحرصه على استقبال طلبات القبول للراغبين في الالتحاق بجميع برامج المعهد الصباحية والمسائية المتاحة للفصل التدريبي الأول لعام 1441/ 1442هـ.

وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد أحمد بن داحش دربشي أن القبول في المعهد سيكون متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، في برامج "اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب واللحام والقطع بالاكسي استيلين و كهرباء السيارات ومجموعة نقل القدرة وصيانة وحدات التكييف الصغيرة والمتوسطة والانشاءات الكهربائية"، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

// انتهى //

23:34ت م

0277





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعهد الصناعي بصامطة يستمر باستقبال طلبات القبول ببرامجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.