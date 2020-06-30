شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة على مكة المكرمة والطائف والان نبدء بالتفاصيل
نبهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، ويشمل التنبيه محافظات: (الخرمة، الطائف، المويه، تربة، رنية).
وأوضحت أن الحالة تبدأ من الثامنة صباحا وتستمر – بمشيئة الله – حتى السابعة مساء.
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