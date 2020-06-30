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الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة على مكة المكرمة والطائف

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، ويشمل التنبيه محافظات: (الخرمة، الطائف، المويه، تربة، رنية).

وأوضحت أن الحالة تبدأ من الثامنة صباحا وتستمر – بمشيئة الله – حتى السابعة مساء.

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