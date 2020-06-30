شكرا لقرائتكم خبر عن 120 برنامجا لـ«كافل» خلال «الجائحة» والان نبدء بالتفاصيل

أقامت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة المكرمة أكثر من 120 برنامجا «عن بعد» لمستفيديها من أيتام البلد الحرام وأسرهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، تنوعت بين تربوية وتعليمية وتدريبية وترفيهية إضافة للمسابقات الثقافية والتربوية. وأوضح الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة د. عبدالعزيز الفايز أن البرامج تهدف إلى استثمار أوقات المستفيدين بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيرا إلى أن البرامج قدمت للمستفيدين من الجنسين وأنها تميزت بتنوعها واشتملت على 40 برنامجا تربويا و8 برامج تعليمية و58 برنامجا تدريبيا و14 مسابقة ترفيهية، حيث بلغ إجمالي المستفيدين منها أكثر من 6362 مستفيدا ومستفيدة.

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