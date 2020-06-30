شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف متعاف من «كورونا» بالشرقية.. وتسجيل 1727 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس الإثنين، 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، و2363 حالة تعافٍ إضافية، و48 حالة وفاة جديدة، فيما سجلت في المنطقة الشرقية 1727 حالة جديدة، و968 متعافيا، ليرتفع إجمالي المتعافين بالمنطقة إلى 24.199، والمصابين إلى 45.035 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 186.436 حالة، من بينها 57.719 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، ومنها 2285 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 127.118 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1599 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى إجراء 45.104 فحوصات مخبرية جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية للفيروس حتى الآن إلى 1.591.141 فحصا.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: الهفوف 433، الرياض 363، الدمام 357، مكة المكرمة 263، القطيف 219، جدة 212، الطائف 208، المبرز 196، المدينة المنورة 169، أبها 166، خميس مشيط 134، الخبر 103، حفر الباطن 86، الظهران 76، الجبيل 67، محايل عسير 61، بريدة 59، حائل 57، صفوى 49، عنيزة 40، نجران 39، بيشة 31، بقيق 22، حوطة سدير 22، رأس تنورة 21، الخفجي 20، الخرج 20، المجمعة 20، العيون 19، تبوك 19، صامطة 18، ينبع 17، الجفر 16، الأسياح 14، النماص 14، ثريبان 12، النعيرية 12، المذنب 10، مليجة 10، حوطة بني تميم 10، العلا 8، البكيرية 8، قرية العليا 8، جازان 8، شرورة 8، وادي الدواسر 8، البدائع 7، عيون الجواء 7، البطحاء 7، بقعاء 7، المحاني 6، رنية 6، الحرجة 6، رجال ألمع 6، العيدابي 6، المخواة 5، بللسمر 5، البشائر 5، تثليث 5، ثادق 5، القيصومة 4، العارضة 4، رابغ 4، عرعر 4، الدوادمي 4، الباحة 3، بلجرشي 3، النبهانية 3، القوارة 3، ضرية 3، رياض الخبراء 3، تربة 3، ظهران الجنوب 3، الشملي 3، حبونا 3، ثار 3، الدلم 3، وثيلان 3، البدع 3، الوجه 3، ضباء 3، القرى 2، القوز 2، المويه 2، السخن 2، القحمة 2، أحد رفيدة 2، موقق 2، أبوعريش 2، الموسم 2، الحرث 2، بيش 2، صبيا 2، أحد المسارحة 2، خليص 2، بدر الجنوب 2، يدمة 2، رماح 2، ساجر 2، شقراء 2، المندق 1، قلوة 1، خيبر 1، مهد الذهب 1، عقلة الصقور 1، المظيلف 1، قيا 1، المضة 1، تنومة 1، سلوى 1، عريعرة 1، الذيبية 1، الحائط 1، الدرب 1، الطوال 1، خباش 1، أملج 1، الدرعية 1، ضرماء 1، حريملاء 1، تمير 1، حقل 1.