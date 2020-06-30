شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة مشروع المياه والإصحاح البيئي في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
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