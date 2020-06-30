شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 628 ألف لتر مياه بحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2020م، ضخ 376.800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 251.200 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.326 فردا.

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