شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل خبرات في الخدمات الاستشارية والان نبدء بالتفاصيل
ورحب وكيل الرئيس العام للمسجد النبوي الشيخ د. محمد الخضيري خلال اجتماع تنسيقي أمس الأول بعميد المعهد د. ماجد الماجد ومنسوبي المعهد ومستشاريه، مشيدا بما تقوم به جامعة طيبة من جهود عبر قطاعاتها المختلفة في تلبية الاحتياجات التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع بمنطقة المدينة المنورة، فيما أثنى عميد معهد البحوث على الدور المحوري والمهم الذي تقوم به الرئاسة والوكالة في خدمة المصلين والزائرين للمسجد النبوي الشريف وتطوير الخدمات فيه.
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