شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جوائز نقدية لـ«مبادرون» والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بجامعة الملك خالد د. محمد المغربي أن مسابقة أفضل ابتكار ضمن برنامج «مبادرون» تستهدف المهتمين بالابتكار من جميع شرائح المجتمع، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لتصميم ابتكارات وأفكار، تتناسب مع الظروف الحالية لتفشي مرض كورونا المستجد، وقال أن المركز رصد 3 جوائز للفائزين بقيمة 10 آلاف ريال، منها 5000 للمركز الأول، و3000 ريال للثاني، و2000 ريال للثالث.

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