شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لـ"اليوم": شكرا لمساهمتكم الفاعلة في برنامج زكاة الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة عن شكره لدار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر وكافة منسوبيها، على مشاركتها ومساهمتها الإعلامية الفاعلة لدعم برنامج زكاة الفطر الموحد للجمعيات الخيرية لعام 1441 الجاري وتحقيق أهدافه.

وعبر سموه في خطاب إلى رئيس مجلس إدارة دار ”الخليج 365”، الوليد بن حمد آل مبارك، عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلت لإنجاح البرنامج.

دعم جهود

من جانبه شكر المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية ومركز العمليات ونائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة سمير بن عبدالعزيز العفيصان جريدة ”الخليج 365” قائلا: إن جهودها ساهمت بشكل كبير إعلاميا في توعية المجتمع بالزكاة من خلال برنامج زكاة الفطر الموحد ودعم جهود الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية التي نفذت البرنامج، وكان لهذا الاهتمام الإعلامي من ”الخليج 365” بالغ الأثر في نمو أعداد المزكين من البرنامج هذا العام وتوعية المجتمع بأداء الشعيرة في موعدها ولمستحقيها المسجلين بالجمعيات عبر البرنامج، الذي نظم زكاة الفطر ووحد جهودها بالمنطقة. وشكر العفيصان فريق عمل ”الخليج 365” على مختلف مستوياته بدءا من التحرير الصحفي وحتى التقارير المرئية التي نشرت عبر منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية البرنامج.

إعلان يومي

كانت ”الخليج 365” قد نشرت يوميا بداية من شهر رمضان المبارك وحتى ليلة العيد الإعلان الرسمي لزكاة الفطر الموحد في نسختها المطبوعة وزودت متابعيها بأرقام الحسابات البنكية التي تمكنهم من استقبال زكاة فطرتهم عن بعد، كما نشرت آليات أداء زكاة الفطر عن بعد عبر التطبيقات الذكية والمتجر الإلكتروني للبرنامج، مما ساهم في وصول عدد المزكين من خلال البرنامج إلى 352 ألف فطرة بالمنطقة الشرقية.

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تغطيات مستمرة

وتناولت ”الخليج 365” في عدد من تقاريرها وأخبارها الصحفية تغطيات دورية لأبرز مستجدات زكاة الفطر عبر البرنامج الموحد الذي شارك به هذا العام 33 جمعية و44 مركزا تابعا لها، وتعاون معه 74 مركزا تجاريا بالمنطقة الشرقية في توزيع الزكاة على المستحقين المسجلين بالجمعيات المشاركة في البرنامج.

مركز العمليات

وكان فريق عمل ”الخليج 365” قد انتقل لمركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الشرقية الذي يدير برنامج زكاة الفطر الموحد، ووثق بالصور على شاشات العمل عمليات دفع المزكين لزكاة الفطر وعمليات سحب مستحقي الزكاة لزكاة فطرهم من المتاجر والمولات التجارية المتعاونة مع برنامج زكاة الفطر الموحد، ورصد التقرير المرئي لـ«اليوم» الجهود التي يقوم به العاملون بالمركز من أجل ضبط دفع وإخراج الزكاة وآلية التنسيق بين الجمعيات المشاركة بالبرنامج الموحد في تحصيل وصرف الزكاة لمستحقيها.

مرآة صحفية

وقال مدير المركز الإعلامي لزكاة الفطر الموحد فيصل بن مقبل المسند إن ”الخليج 365” ساهمت في نجاح المؤتمر الصحفي الذي أقامه البرنامج عن بعد وحضره 256 من أفراد المجتمع المهتمين بالزكاة وعدة جهات إعلامية ونشرت تغطية أبرز ما جاء فيه وكانت مرآة صحفية عكست للمجتمع صورة ذهنية ناجحة عن البرنامج..