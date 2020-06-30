شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «البنية المؤسسية» للجمارك والان نبدء بالتفاصيل
وقال محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، خلال حفل افتراضي أمس بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج «يسر» م. علي العسيري، وعدد من منسوبي الهيئة والبرنامج إن حصول الهيئة على شهادة الاعتماد يمثل تتويجا للجهود التي بذلت في سبيل تطبيق مفهوم البنية المؤسسية في الهيئة العامة للجمارك باستخدام المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA وذلك من خلال تبني الممارسات المثلى التي تعتمدها الهيئة للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة، التي تضمن التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها لعملائها ولشركاء المنظومة اللوجستية.
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