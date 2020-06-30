شكرا لقرائتكم خبر عن 270 ألف رأس إبل «مرقمة» إلكترونيا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد الإبل المرقمة منذ بداية عام 1441هـ، 102574 رأسا من الإبل لـ 4885 مالكا، ليصل العدد الإجمالي منذ انطلاقة مشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني في المنطقة الشرقية إلى أكثر من 270661 رأسا.

تعزيز المعرفة

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن المشروع الذي تعمل عليه الوزارة منذ انطلاق المرحلة الأولى عام 1439هـ وصولا إلى المرحلة الثانية الحالية يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي ستسهم في تعزيز المعرفة بقطاع الثروة الحيوانية بالمملكة بشكل أكبر، وسيؤدي إلى رسم الخطط والسياسات والمشاريع التي تدعم المحافظة على القطاع وتنميته وتعزيز الإنتاجية ومعالجة جوانب القصور.

دعم وتطوير

وبيَّن م. المطيري أن الخدمات الحالية المقدمة لملاك الإبل وهي «الخدمات البيطرية، إصدار التقارير الطبية، وخدمات أسواق الإبل، والمشاركة في مهرجانات الإبل، ودعم استقدام الرعاة، والاستفادة من برنامج دعم وتطوير صغار مربي الماشية» كلها مقتصرة على الإبل المرقمة فقط. منوها إلى تمديد المهلة الإلزامية للترقيم الإلكتروني بقرار مجلس الوزراء حتى نهاية العام الجاري 1441هـ.

الإبل السائبة

وحث جميع ملاك الإبل بالحرص على إبعاد إبلهم عن الطرق السريعة والالتزام بالتعليمات التي تقرها الوزارة والجهات المنظمة كوزارة الداخلية ووزارة النقل، في سبيل الحفاظ على سلامة قائدي المركبات وحياة الإبل، وتجنب تعرضهم للعقوبات والمخالفات المقرة من قبل الجهات المنظمة، التي من أهمها القوانين التي تعتمد عليها تلك المخالفات أو الغرامات أو العقوبات، التي استند عليها قرار مجلس الوزراء.

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قاعدة بيانات

وقال مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، م. إبراهيم الخليل إن عملية ترقيم الإبل تتم من خلال خطوتين الأولى طلب خدمة الترقيم بواسطة الموقع الإلكتروني الوزاري أو مراجعة أقرب وحدة بيطرية تابعة للوزارة أو الاتصال على الرقم المجاني 8001240025. والخطوة الثانية بوضع الشريحة في رقبة الحيوان وربطها بقاعدة بيانات الوزارة.

مخيمات إرشادية

ولفت إلى تنفيذ المكتب حملات توعوية في سوق وتجمعات الإبل في المراكز والهجر، وإرسال رسائل نصية وتوزيع منشورات، مشيرا إلى تنظيم ٦ مخيمات إرشادية خلال العام ١٤٤٠ - ١٤٤١ وكان لها أثر إيجابي، وبلغ عدد الإبل المرقمة في المحافظة منذ انطلاق البرنامج عام 1439 وحتى الآن حوالي 87000 رأس من الإبل.

قارئ إلكتروني

يذكر أن الشريحة الإلكترونية موضوعة داخل أسطوانة زجاجية صغيرة ومعقمة بحجم «حبة الأرز»، تزرع تحت جلد الحيوان بواسطة إبرة حقن في الجهة اليسرى من الرقبة، وتحتوي على رقم إلكتروني مكون من 15 خانة تتم قراءته بواسطة جهاز قارئ إلكتروني عند تمريره على موضع الشريحة في جسم الحيوان.