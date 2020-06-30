شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جهات حكومية تزيل تعديات «بدراني القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

شاركت 6 جهات حكومية، في إزالة التعديات المخالفة بمنطقة البدراني، الواقعة غرب محافظة القطيف، وذلك يوم أمس الإثنين، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتلك المحلات، للإزالة الطوعية، وقدمت لتلك المواقع إشعارات، وبعدها إنذارات لأصحاب تلك المحلات.

وأزالت الجهات الحكومية «بلدية القطيف، والشرطة، ووزارة الزراعة، والدفاع المدني، والمرور، والموارد البشرية»، 40 محلا تزاول نشاط بيع الخردة والحديد والأخشاب، فضلا عن كون المنطقة مكانا للعمالة السائبة.

عمالة سائبة

وجاء التنفيذ بعد إشعارات عدة، وجولات عديدة، وحملات تفتيش، وأخيرا إنذارات بالإزالة، بعدما تحولت هذه المنطقة إلى مكان لمزاولة بيع الخردة والحديد والأخشاب، وتجميع للعمالة السائبة.

الوطن أولا

من ناحيته، أكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن البلدية لن تتوانى عن تطبيق القرارات والإجراءات الرسمية في أي بقعة بمحافظة القطيف، فالوطن أولا، وكلنا مسؤول في الحماية والمحافظة على مقدرات الوطن أينما كانت، وكيف شاءت.

حملات وجولات

وأضاف: «لن نسمح بأي تعد أو مخالفة، وسوف نقف بالمرصاد حول ذلك»، موضحا أن ما قامت به البلدية مع الجهات الأخرى في إزالة التعديات في البدراني، جاء بعد حملات، وجولات ميدانية عديدة في المنطقة، وجاءت الإزالة بعد إنذارات وجهت للقابعين والمخالفين.

ملاحظات ومخالفات

Advertisements

وتابع: «تمت إزالة 40 موقعا في بدء حملة الإزالة المستمرة، والبلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية»، داعيا إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبلدية.

مخطط زراعي

يذكر أن غرب البدراني هو مخطط زراعي معتمد، ولكنه تحول إلى منطقة صناعية، وتجميع للحديد والخردة والأخشاب، والسيراميك، بعد أن تم إقفال موقع «الجاسمة» الواقع غرب الدمام والطريق السريع بين الجبيل والظهران، وذلك من قبل أمانة المنطقة الشرقية قبل سنوات قريبة، لتقتحم محلات الجاسمة منطقة البدراني ويكون التعدي على الأراضي الحكومية، وبشكل عشوائي، وتكون منطقة لتجميع العمالة السائبة، ومقر وسوق بيع الخردة، ومخلفات الحديد الرجيع، والمواد المتعلقة بالبناء والمواد الصناعية، والمواد المستهلكة بالمنازل، وبجميع أنواعها وأحجامها.

محال عشوائية

وشنت شرطة محافظة القطيف في شهر ذي القعدة من العام 1440هـ، حملة أمنية شاملة ضمن حملة «وطن بلا مخالف»، في منطقة البدراني، وبمشاركة الأجهزة الأمنية والحكومية بالمحافظة، ونتج عنها ضبط 74 عاملا مخالفا لنظام الإقامة والعمل، وإغلاق 4 مواقع، وتحرير 21 مخالفة إنذارا لمحلات.

كما شنت بلدية المحافظة والجهات الحكومية الأخرى في شهر ربيع الآخر الماضي، حملة وجولات تفتيشية على منطقة البدراني، والمحلات العشوائية المتواجدة في المنطقة، وأسفرت عن إغلاق 70 محلا مخالفا لاشتراطات البلدية، وتم إيقاف 23 عاملا مخالفا.

إجراءات نظامية

وتأتي هذه الإزالة لتكمل مسيرة الحملات المتواصلة السابقة التي نفذتها الجهات الحكومية المتعددة؛ للتأكيد على تطبيق الإجراءات الصحيحة، وللوقوف على المواقع المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها للقضاء؛ على ظاهرة التعديات وإقامة النشاطات المخالفة.